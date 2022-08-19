Еще один претендент на украинца

По информации СМИ, один из самых богатых клубов мира попытается переманить украинского полузащитника из Аталанты. Однако не только Ньюкасл охотится за Русланом Малиновским.

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Ранее сообщалось об интересе со стороны клубов АПЛ – Ноттингема Фореста и Тоттенхэма. Также вроде бы заинтересованность от французского Марселя.

Интересно, что именно в товарищеском матче с Ньюкаслом украинец поссорился с главным тренером Аталанты Джаном Пьеро Гасперини, не исключившим трансфер Малиновского в другой клуб.

Из этой компании Ноттингем Форест играет роль аутсайдера. Малиновский не хочет переходить в расположение новичка АПЛ, а Аталанта уже отклонила первое предложение английского клуба из-за неприемлемой финансовой части. Новичок АПЛ готов отдать за украинца 15 миллионов евро. А бергамовский клуб хочу выручить за переход Руслана не менее 20 – 22 миллионов.

Любопытно. У Малиновского еще есть действующее соглашение с Аталантой, которое рассчитано до конца июня 2023 года.

Жена игрока сборной Украины Роксана добавила интригу возможному переходу своего мужа в другую команду. Однако выложила фотографии после переезда в новый дом в Бергамо, где выступает Аталанта. Хотя не исключила клубные изменения в карьере Руслана.