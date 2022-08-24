Хочуть максимально нажитись на трансфері

У першому турі проти Сампдорії Руслану Маліновському вистачило шести хвилин на полі, щоб допомогти Аталанті подвоїти перевагу у рахунку (0:2). 29-річний атакувальний півзахисник відзначився асистом.

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У другому турі Серії А Аталанта приймала одного з лідерів чемпіонату Мілан. Руслан вийшов у стартовому складі бергамівського клубу. Українець став автором першого та єдиного гола команди з Бергамо у цьому поєдинку. Однак результативної гри Маліновського не вистачило Аталанті для того, щоб зберегти переможний рахунок. "Россонері" врятували мирову 1:1.

Після цього голу від Маліновського бергамівський клуб несподівано збільшив ціну на українця. Раніше Аталанта хотіла за трансфер футболіста збірної України 18 – 20 мільйонів євро. Але після поєдинку проти Мілана вартість переходу зросла до 30 – 35 мільйонів.

Також клуб із Бергамо готовий розглянути усі пропозиції щодо півзахисника. Бергамівці готові погодить на трансфер або оренду з правом викупу.

Цікаво. Контракт Маліновського з Аталантою розрахований до кінця червня 2023 року.

За Маліновським стають у чергу