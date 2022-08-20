Мало голов

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини во время пресс-конференции подверг критике Руслана Малиновского.

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"Он хорошо адаптировался, сделал много замечательных вещей. Однако Аталанте нужны игроки, забивающие более 6 голов за сезон. Он хорошо адаптировался, но на рынке нужно искать тех, кто больше всего подходит твоему стилю игры", – заявил Гасперини.

Малиновский в предыдущем сезоне чемпионата Италии действительно забил 6 голов за 30 матчей. Но также отдал пять результативных передач.

Он также сыграл в 5 матчах Лиги чемпионов, где тоже отличился забитым голом. Еще тремя голами и двумя результативными передачами футболистов отличился в пяти матчах Лиги Европы.

Конфликт между Малиновским и Гасперини

Перед этим итальянские журналисты сообщали о конфликте между Малиновским и Гасперини. Что именно послужило причиной конфликта не сообщается. Однако именно это может стать причиной перехода украинца в другой клуб.

Среди заинтересованных в услугах украинца клубов называют английский Тоттенхэм. Но "шпоры" рассматривают возможность аренды полузащитника. Аталанта же требует полноценный трансфер за не менее 20 миллионов евро.

Еще один претендент – французский Марсель. А также – английский Ноттингем Форест.