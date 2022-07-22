"Горнякам" выгоден такой трансфер

За переход украинского футболиста Арсеналу придется выложить Манчестер Сити 30 миллионов фунтов стерлингов. С этой солидной суммы определенный процент получит Шахтер – родной клуб Александра Зинченко.

Стоит прочесть Он исключительный футболист, – тренер Арсенала в восторге от перехода Зинченко

По информации журналиста Михаила Спиваковского, донецкий клуб заработает на таком трансфере примерно 450 тысяч евро.

Здесь все достаточно просто. Есть платеж солидарности, его никто не отменял. Он составляет 5% от общей суммы. Каждый сезон игрока от 12 до 23 лет расписывается, в каком клубе футболист играл. Я счел – если Шахтеру насчитают 5 сезонов, что Зинченко там играл, то донецкий клуб получит 40% от этих пяти. Это 600 тысяч евро. Если 4 сезона – примерно 450 тысяч. Одним словом, на Джурасеке хватит,

– рассказал журналист "ТаТоТаке".

Напомним, что Зинченко выступал в структуре дончан до июля 2016 года. После чего совершил необдуманный поступок и перешел в русскую Уфу.

Зинченко переезжает в Лондон