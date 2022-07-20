Уокер: Зинченко очень популярный парень в команде

Вслед за Родри и главным тренером МанСити Пепом Гвардиолой с Александром Зинченко тепло простился правый защитник "горожан" Кайл Уокер. Футболист отметил, что потеря украинца будет не первой для команды перед новым сезоном.

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По словам Вокера, левый защитник из Украины был авторитетным парнем в команде, которого теперь не хватит английскому гранду.

Мы понимаем, что Алексу осталось пройти медосмотр и подписать контракт в Арсенале. Зинченко очень популярен парень в команде и среди тренерского штаба. Нам его не будет хватать, но жизнь продолжается. Нужно преодолеть эти трудности,

– сказал Уокер.

32-летний фланговый защитник вспомнил потери Фернандинью и Стерлинга, еще раньше покинувшие МанСити. Поэтому у игроков, оставшихся в распоряжении Гвардиолы, нужно сделать шаг вперед.

Уокер выступал вместе с Зинченко с лета 2017 года.

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