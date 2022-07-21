Артета: Я очень хорошо знаю этого игрока
Лондонский клуб, как и Манчестер Сити, проводит предсезонный сбор в США. Александр Зинченко уже попрощался с "горожанами" и присоединился к тренировочному лагерю "канониров". Уже появились первые уникальные кадры. Прибытие украинского подтвердил и Микель Артета.
Стоит увидеть Зинченко прибыл на тренировочный сбор Арсенала: уникальное видео
Сейчас трансфер футболиста окончательно не закончен, остались формальности. 40-летний испанский тренер Арсенала не скрывает радости от перехода Александра Зинченко.
Я очень хорошо знаю этого игрока, он исключительный футболист, и он также принесет еще одно конкурентное преимущество нашей раздевалке,
– сказал Артета.
Напомним, что Артета поработал с Зинченко в МанСити, выполняя там роль ассистента главного тренера.
"Универсальность – это то, что будет важно для команды"
Наставник лондонского клуба выделил универсальность украинца на футбольном поле. Зинченко может сыграть как в защите, так и в центре поля. Именно поэтому Арсенал решил пригласить в свою команду одного из лидеров сборной Украины.
"Он может сыграть и на полузащите, и на позиции левого защитника. В начале карьеры он был типичным номером 10, а мы превратили его в левого защитника, который может делать многое, что мы хотим от нашей манеры игры. Универсальность – это то , что будет важным для команды, потому что у нас есть игроки на этой позиции, которые являются более конкретными крайними защитниками, поэтому я очень рад", – добавил тренер "канониров".
Именно в Сити Пеп Гвардиола стал использовать Зинченко на позиции левого защитника. До этого и в украинской сборной Александр играл исключительно в центре поля.
- По информации инсайдера Фабрицио Романо, украинец подписал контракт с "канонирами" до конца 2026 года.
- Арсеналу придется выложить за футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов. Хотя Сити хотело и больше.
- Зинченко осталось пройти медосмотр и подписать соглашение.