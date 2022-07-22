"Гірникам" вигідний такий трансфер

За перехід українського футболіста Арсеналу доведеться викласти для Манчестер Сіті 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Із цієї солідної суми певний відсоток отримає Шахтар – рідний клуб Олександра Зінченка.

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За інформацією журналіста Михайла Співаковського, донецький клуб заробить на такому трансфері приблизно 450 тисяч євро.

Тут все досить просто. Є платіж солідарності, його ніхто не скасовував. Він становить 5% від загальної суми. Кожний сезон гравця від 12 до 23 років розписується, в якому клубі футболіст грав. Я порахував – якщо Шахтарю нарахують 5 сезонів, що Зінченко там грав, то донецький клуб отримає 40% від цих п'яти. Це 600 тисяч євро. Якщо 4 сезони – приблизно 450 тисяч. Одним словом, на Джурасека вистачить,

– розповів журналіст "ТаТоТаке".

Нагадаємо, що Зінченко виступав у структурі донеччан до липня 2016 року. Після чого зробив необдуманий вчинок та перейшов у російську Уфу.

Зінченко переїжджає у Лондон