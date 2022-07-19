Переезд в Лондон

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Александр Зинченко уже заключил соглашение с лондонским клубом. Украинский футболист вроде бы уже подписал контракт до 2026 года.

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В ближайшие дни Зинченко должен пройти медицинское освидетельствование. После чего Арсенал официально представит левого защитника Манчестер Сити.

"Городяне" после долгих умов таки согласился продать украинца. Ранее чемпион АПЛ пригласил за Зинченко предложение в размере 35 миллионов фунтов стерлингов. Однако согласились на несколько меньшее предложение "канониров" – 30 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что у Александра есть контракт с МанСити до конца июня 2024 года. Зинченко в положении Сити подготовку к новому сезону АПЛ.

Отмечалось, что среди соискателей украинского легионера был еще один лондонский клуб – Челси.

Как выступал Зинченко в МанСити