Гвардиола: Буду радоваться за успех, который они будут там
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола подтвердил уход трех ключевых игроков команды.
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Зинченко, как и Габриэл (Жезус) и Рахим (Стерлинг), влияние этих трех футболистов было очень большим. Это невероятные люди и исключительные игроки, но они уходят. Челси и Арсенал – невероятные клубы, и я буду радоваться за успех, который они будут там,
– сказал наставник "горожан".
Гвардиола рассказал, что ему удалось попрощаться с Александром должным образом.
"Благодарны те усилия, которые они прикладывали на поле и за его пределами. Было приятно попрощаться с Александром, мы смогли это сделать должным образом. Этого не удалось сделать с Габриэлем и Рахимом, но с Александром мы пообедали и сказали друг другу "прощай" ", – добавил Гвардиола.
Что известно о переходе Зинченко
- 19 июля у СМИ появилась информация о том, что Зинченко заключил соглашение с лондонским клубом. Украинский футболист вроде бы уже подписал контракт до 2026 года.
- Затем стало известно, что украинец покинул тренировочный лагерь "горожан", чтобы перебраться в Арсенал.
- Украинец обойдется лондонскому гранду в 30 миллионов фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона МанСити получит бонусы.
- Ранее сообщалось, что Арсенал готов использовать Зинченко на его привычной позиции в случае трансфера футболиста.
- Полузащитник Манчестер Сити Родри поделился мнением об украинском одноклубнике. Он подчеркнул, что Александра не будет хватать "горожанам".
- В сезоне-2021/2022 Зинченко сыграл в 28 матчах за "горожан", где отличился пятью голевыми передачами.