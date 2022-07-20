Гвардиола: Буду радоваться за успех, который они будут там

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола подтвердил уход трех ключевых игроков команды.

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Зинченко, как и Габриэл (Жезус) и Рахим (Стерлинг), влияние этих трех футболистов было очень большим. Это невероятные люди и исключительные игроки, но они уходят. Челси и Арсенал – невероятные клубы, и я буду радоваться за успех, который они будут там,

– сказал наставник "горожан".

Гвардиола рассказал, что ему удалось попрощаться с Александром должным образом.

"Благодарны те усилия, которые они прикладывали на поле и за его пределами. Было приятно попрощаться с Александром, мы смогли это сделать должным образом. Этого не удалось сделать с Габриэлем и Рахимом, но с Александром мы пообедали и сказали друг другу "прощай" ", – добавил Гвардиола.

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