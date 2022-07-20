Родри: Манчестер Сити его не хватит

Полузащитник Манчестер Сити Родри поделился мнением об украинском одноклубнике Александре Зинченко, который в ближайшее время должен перейти в Арсенал.

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Он был отличным игроком и партнером по команде. Он заслужил лучшее. Манчестер Сити его не хватит. Но это футбол, жизнь продолжается. Игроки приходят и уходят, мы рады за него,

– сказал одноклубник Зинченко.

Накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Зинченко уже заключил соглашение с лондонским клубом. Украинский футболист вроде бы уже подписал контракт до 2026 года.

Впоследствии он опубликовал информацию о том, что украинец покинул тренировочный лагерь "горожан", чтобы перебраться в Арсенал.

Также СМИ сообщали, что украинец обойдется лондонскому гранду в 30 миллионов фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона МанСити получит бонусы.

Карьера Зинченко в составе "горожан"