Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк ответил мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву. Чиновник после матча Первой лиги между "Ингульцом" и "Прикарпатьем" назвал клуб из села Петрово позорной командой барыг.

Поединок 24-го тура между "Ингульцом" и "Прикарпатьем" запомнился неоднозначным судейством. Поворознюк в комментарии Meta-raitings.com.ua заявил, что не платит судьям.

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"Я судейство не комментирую, потому что зарплату рефери не плачу. Как прокомментирую слова мэра Ивано-Франковска? У нас свобода слова, он выразил свои мысли. Но вопрос в том, готов ли он будет повторить и ответить за эти слова через пару дней?", – сказал Поворознюк.

Арбитр Иван Бондарь ошибочно назначил пенальти в ворота "Прикарпатья". По словам Поворознюка, рефери после матча признался, что допустил ошибку.

Но при чем здесь Поворознюк? Мы деньги судьям не возим и матчи не покупаем. Об этом могу вам сказать со всей ответственностью,

– заявил президент "Ингульца".

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"Прикарпатье" могло получить премиальные?

Поворознюк также сообщил, что "Прикарпатье" могло получить премиальные, если бы отобрало очки у "Ингульца".

Кто финансово стимулировал Ивано-Франковский клуб – Поворознюк не знает.

Пусть мэр скажет, из каких денег команде были обещаны игрокам премиальные по 17 тысяч гривен за то, чтобы отобрать у нас хотя бы одно очко. Это деньги из бюджета города или кто-то привез?,

– сказал Поворознюк.

Он добавил, что якобы существует какая-то версия, что "Ингулец" хотят втянуть в какую-то грязную историю.

"Может, "Ингулец" не хотят видеть наверху? Когда нам забивали с двухметрового офсайда, почему все молчали? Или пусть расскажут, сколько стоит пенальти в матче "Черноморца" и "Руха", – отметил президент Ингульца.

Поворознюк также выразил надежду, что уже в ближайших матчах Первой лиги появится система видеоповторов VAR.

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