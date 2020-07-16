Президент "Ингульца" ответил мэру Ивано-Франковска: Деньги судьям не возим и матчи не покупаем
Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк ответил мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву. Чиновник после матча Первой лиги между "Ингульцом" и "Прикарпатьем" назвал клуб из села Петрово позорной командой барыг.
Поединок 24-го тура между "Ингульцом" и "Прикарпатьем" запомнился неоднозначным судейством. Поворознюк в комментарии Meta-raitings.com.ua заявил, что не платит судьям.
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"Я судейство не комментирую, потому что зарплату рефери не плачу. Как прокомментирую слова мэра Ивано-Франковска? У нас свобода слова, он выразил свои мысли. Но вопрос в том, готов ли он будет повторить и ответить за эти слова через пару дней?", – сказал Поворознюк.
Арбитр Иван Бондарь ошибочно назначил пенальти в ворота "Прикарпатья". По словам Поворознюка, рефери после матча признался, что допустил ошибку.
Но при чем здесь Поворознюк? Мы деньги судьям не возим и матчи не покупаем. Об этом могу вам сказать со всей ответственностью,
– заявил президент "Ингульца".
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"Прикарпатье" могло получить премиальные?
Поворознюк также сообщил, что "Прикарпатье" могло получить премиальные, если бы отобрало очки у "Ингульца".
Кто финансово стимулировал Ивано-Франковский клуб – Поворознюк не знает.
Пусть мэр скажет, из каких денег команде были обещаны игрокам премиальные по 17 тысяч гривен за то, чтобы отобрать у нас хотя бы одно очко. Это деньги из бюджета города или кто-то привез?,
– сказал Поворознюк.
Он добавил, что якобы существует какая-то версия, что "Ингулец" хотят втянуть в какую-то грязную историю.
"Может, "Ингулец" не хотят видеть наверху? Когда нам забивали с двухметрового офсайда, почему все молчали? Или пусть расскажут, сколько стоит пенальти в матче "Черноморца" и "Руха", – отметил президент Ингульца.
Поворознюк также выразил надежду, что уже в ближайших матчах Первой лиги появится система видеоповторов VAR.
Что произошло в матче "Ингулец" – "Прикарпатье"?
- Арбитр матча между "Ингульцом" и "Прикарпатьем" допустил две грубые ошибки.
- На 53 минуте игры Иван Бондарь ошибочно дал вторую желтую карточку игроку "Прикарпатья" Владиславу Семотюку.
- "Горчичник" был продемонстрирован якобы за симуляцию.
- Второй ошибкой арбитра называют назначенный пенальти в ворота "Прикарпатья" на второй компенсированной минуте игры.
- На видео четко видно, что игрок "Ингульца" Ника Ситчинава симулировал падение, ведь защитник "Прикарпатья" Роман Бочкур не касался соперника.
- В итоге "Ингулец" одержал минимальную победу.