У 24 турі Першої ліги України виникли два скандали за участі арбітрів. У матчі "Інгулець" – "Прикарпаття" арбітр Іван Бондар прийняв два неправильні рішення, а після поєдинку "Агробізнес" – "Минай" побили рефері Юрія Іванова.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко виступив з офіційним коментарем. Про це він написав у своєму фейсбуці.

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Справа Бондаря

У матчі між "Інгульцем" і "Прикарпаттям" припустився двох грубих помилок: на 53 хвилині гри Іван Бондар помилково дав другу жовту картку гравцю "Прикарпаття" Владиславу Семотюку.



Другою помилкою арбітра називають призначений пенальті у ворота "Прикарпаття" на другій компенсованій хвилині гри. У підсумку "Інгулець" здобув мінімальну перемогу.

Павелко повідомив, що Комітет арбітрів УАФ дав оцінку діям рефері в цьому матчі.

За його словами, Комітет попередив Бондаря, що пропонуватиме виключити його зі списків рефері, які обслуговують матчі професіональних команд.

Крім того, матеріали у цій справі передані в Комітет етики і чесної гри УАФ для їх розгляду на предмет можливого неправомірного впливу на результат матчу.

Побиття Іванова

Після матчу між "Агробізнесом" та "Минаєм" побили арбітра Юрія Іванова. У побитті підозрюють президента "Агробізнесу" Олега Собуцького. Собуцький – віцепрезидент Українській асоціації футболу (УАФ).

Павелко розповів, що за словами рефері, побиття сталося за участі президента Собуцького.

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Президент УАФ повідомив, що 16 липня були зібрані всі необхідні документи щодо цього випадку і передані на розгляд в Комітет етики і чесної гри УАФ.

Якщо попередня інформація підтвердиться, то покарання для всіх фігурантів побиття арбітрів має бути максимально жорстким. За такі дії можливе застосування санкцій включно з довічною забороною здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом,

– заявив Павелко.

Позиція ПФЛ

Президент ПФЛ Сергій Макаров також прокоментував скандальні інциденти. Про це інформує сайт ліги.

Щодо матчу "Інгулець" – "Прикарпаття", він звернувся до керівництва Комітету арбітрів. Макаров попросив призначати на матчі Першої ліги найкращих арбітрів.

Щодо подій у Волочиську на матчі "Агробізнес" – "Минай", то Макаров закликав КДК і Комітет з етики та чесної гри провести розслідування та винести незаангажоване рішення.