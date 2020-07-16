Арбитр скандального матча Первой лиги Украины между "Ингульцом" и "Прикарпатьем" Иван Бондарь может быть отстранен от работы на матчах профессиональных команд.

Арбитр допустил две ошибки

Как сообщает "Профутбол", Комитет арбитров признал, что Иван Бондарь допустил две грубых ошибки во время игры "Ингулец" – "Прикарпатье".

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Сообщается, что на 53 минуте игры Бондарь ошибочно дал вторую желтую карточку игроку "Прикарпатья" Владиславу Семотюку.

Горчичник был продемонстрирован якобы за симуляцию.

В моменте с падением Семотюка в штрафной его сложно обвинить в симуляции: контакт с игроком "Ингульца" Романом Барчуком имел место.

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Второй ошибкой арбитра называют назначенный пенальти в ворота "Прикарпатья" на второй компенсированной минуте игры.

На видео четко видно, что игрок "Ингульца" Ника Ситчинава симулировал падение, так как защитник "Прикарпатья" Роман Бочкур не касался соперника.

Но арбитр усмотрел нарушение правил, хотя и находился буквально в нескольких метрах от эпицентра событий.

В итоге "Ингулец" одержал минимальную победу.

Видео скандального матча

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Луччи написал Ивану Бондарю письмо в котором указал на его ошибки.

Луччи сообщил, что на следующем заседании Комитета арбитров будет выдвинуто предложение отстранить арбитра от работы на матчах профессиональных команд.