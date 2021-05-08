Потенциальное усиление Днепра-1
Никаких деталей перехода источник не сообщает. Неизвестно, хочет ли Днепровский клуб подписать с Русином полноценный контракт, или это будет очередная аренда для футболиста Динамо.
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Назарий вторую часть сезона проводит в аренде в Легии, но его отношения с поляками сразу не сложились. Польский клуб настроен вернуть футболиста в Динамо еще до завершения его арендного соглашения.
Контракт Русина с польской командой рассчитан до 31 декабря 2021 года. В соглашении нападающего есть пункт пролонгации, который руководство Легии не будет использовать.
Легия и Русин не сошлись характерами
- Русин перешел на правах аренды в польский клуб ради стабильной игровой практики. Но отношения между Легией и Русин со старта не сложились.
- Тренерский штаб позволил футболисту поддерживать форму в дубле, чтобы быть готовым к полным поединкам. Динамовец заявил, что не хочет играть за вторую команду. Назарий сказал, что боится получить травму на полях, где играет дубль Легии. Такой поступок игрока был расценен как бойкот. Поэтому украинца перевели в дубль. Теперь футболист вынужден довольствоваться лишь выступлениями за Легию-2.
- В этом сезоне Русин сыграл в футболке Легии только 2 матча, в которых отметился результативными действиями.
- В апреле украинский нападающий отметился голом в контрольном спарринге Легии с дублем.