Потенциальное усиление Днепра-1

Никаких деталей перехода источник не сообщает. Неизвестно, хочет ли Днепровский клуб подписать с Русином полноценный контракт, или это будет очередная аренда для футболиста Динамо.

Стоит увидеть Фэйр-плей от команды Йовичевич: Днепр-1 исправил ошибку судьи в матче с Зарей – видео

Назарий вторую часть сезона проводит в аренде в Легии, но его отношения с поляками сразу не сложились. Польский клуб настроен вернуть футболиста в Динамо еще до завершения его арендного соглашения.

Контракт Русина с польской командой рассчитан до 31 декабря 2021 года. В соглашении нападающего есть пункт пролонгации, который руководство Легии не будет использовать.

Легия и Русин не сошлись характерами