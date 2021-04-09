Главный тренер Легии Чеслав Михневич прокомментировал ситуацию с украинским форвардом Назарием Русиным, которого польский клуб арендовал у киевского Динамо до конца сезона. Футболист поехал в Польшу за игровой практикой, но дальше "греет" скамью запасных.

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Назарий Русин? Ситуация ясная и понятная. Клуб объявил, что Назарий будет тренироваться в дубле в течение следующих двух недель. Посмотрим, как это сработает, а потом будем принимать какие-то решения,

– заявил Михневич.

С чего все началось

Тренер польского клуба хотел дать игровое время Русину в матче за молодежную команду Легии. Но получил отказ от футболиста. Украинец аргументировал это тем, что боится получить травму на поле третьего дивизиона Польши, в котором сейчас выступает Легия-2.

В клубе дали нападающему еще один день для размышлений, но свое мнение Русин не изменил. Такое поведение "динамовца" восприняли как бойкот. Теперь футболист будет играть только за дубль, пока не сделает правильных выводов.