Достойный поступок хозяев

Судить этот поединок доверили 36-летнему арбитру Дмитрию Кривушкину. Все было хорошо до 38-й минуты встречи, когда рефери принял странное решение в пользу хозяев.

Больше о матче Заря вырвала победу у Днепра-1 и гарантировала "бронзу" чемпионата Украины: видео

Главный рефери сигнализировал о нарушении правил в эпизоде после розыгрыша углового у ворот Зари. Кабаев без мяча выбегал со штрафного, врезался в игрока Днепра-1 Ди Франко. Судья, находившийся рядом, указал на фол. Такому странному решению Кривушкина удивились даже подопечные Игоря Йовичевича.

Арбитр назначил штрафной с опасного расстояния, но футболисты Днепра-1 решили иначе. Днепряне использовали фэйр-плей и просто отдали мяч голкиперу Зари Мацапури.

Это уже не первый поединок, когда рефери ошибается не в пользу луганского клуба. К слову, в этой встрече арбитр стал действующим лицом на футбольном поле. На 59-й минуте он показал красную карточку игроку Днепра-1 Игнатенко.

Матч завершился минимальной победой Зари 0:1. Единственный гол во встрече забил Юрченко.

Видео скандального эпизода в матче Днепр-1 – Заря