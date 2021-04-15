Гол за дубль

Польская Легия провела контрольный спарринг против дублирующего состава, за который выступает Назарий Русин. Туда нападающий был переведен из-за ненадлежащего для футболиста поведение. Украинец отличился голом во встрече.

Интересно Русин заявил, что не хочет играть за дубль – в Легии шокированы бойкотом форварда Динамо

Поединок завершился боевой ничьей 2:2. А нападающий Динамо отметился результативным ударом на 45-й минуте. Украинский футболист откликнулся на прострел с фланга и забил уже в пустые ворота главной команды Легии. Его гол поставил точку во встрече.

Форвард перешел на правах аренды из Динамо в польский клуб до конца этого сезона. Назарий уехал в Польшу за игровой практикой, но отношения между Легией и Русин со старта не сложились.

Тренерский штаб позволил футболисту поддерживать форму в дубле, чтобы быть готовым к полным поединкам. "Динамовец" заявил, что не хочет играть за вторую команду. Русин боится получить травму на полях, где играет дубль Легии. Такой поступок игрока был расценен как бойкот. Поэтому украинца перевели в дубль. Теперь футболист вынужден довольствоваться лишь выступлениями за Легию-2.

В этом сезоне Русин сыграл в футболке Легии только 2 матча, в которых отметился результативными действиями.

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