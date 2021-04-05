Назарий Русин ушел в аренду в польскую Легию за игровой практикой, но и там футболист "греет" скамью для запасных. Теперь нападающий Динамо еще и поссорился с руководством поляков.

Проблемы Русина в Польше

Не лучшие времена переживают в Легии арендованные у Динамо футболисты. Артем Шабанов неоднократно ошибается в защите поляков, а Назарий Русин не получает даже места в стартовом составе команды.

К теме Защитник Динамо Шабанов привез пенальти в матче за Легию: видео

Наставник "Легии" Александр Вукович хотел дать игровое время украинскому нападающему в матче дублирующей команды поляков, но Русин отказался участвовать во встрече за день до поединка.

Свое решение он объяснил тем, что не хочет рисковать здоровьем и боится получить травму на полях третьего дивизиона Польши, в которой сейчас выступает Легия-2. "Динамовцу" дали еще один день для раздумий, но Русин не изменил своего ответа.

Этот отказ Русина восприняли как бойкот. Украинец будет отстранен от первой команды и переведен в дубль. Там он пробудет до тех пор, пока не попросит прощения у тренерского штаба и не сделает правильных выводов.

В этом сезоне Русин отыграл в футболке Легии лишь 2 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Футболист перешел в Польшу на правах аренды, которая продлится до 31 декабря 2021 года.

Следующий матч Легия сыграет 11 апреля на выезде против Леха. Перед этим поединком клуб украинцев лидирует в сезоне, в их активе 51 очко. Ближайший конкурент Погонь уступает Легии 10 пунктами.