Уже в Варшаве: нападающий Динамо Русин подпишет арендное соглашение с Легией
Нападающий Динамо Назарий Русин уже прибыл в Польшу для прохождения медосмотра. Футболист уже вскоре пополнит Легию.
Источник:официальный сайт Легии
Форвард станет уже вторым украинцем в составе Легии. 17 февраля клуб арендовал защитника Динамо Артема Шабанова до конца сезона-2020/2021.
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Пополнение в Польше
18 февраля Назарий Русин пройдет медосмотр в польской команде. После чего подпишет арендное соглашение до конца года. Относительно размера компенсации ситуация пока не определена, идут переговоры. Интересно, что в Варшаве у футболиста живет сестра, что значительно облегчит акклиматизацию игрока в Польше.
Нападающий приехал для получения игровой практики, которую он не получал в киевском клубе. Игрок последний раз выходил в футболке Динамо еще 8 ноября 2020 года в матче против Шахтера. Русин сыграл в поединке всего 19 минут. Такое большое время футболист пропустил из-за травмы ключицы.
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