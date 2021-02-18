Нападающий Динамо Назарий Русин уже прибыл в Польшу для прохождения медосмотра. Футболист уже вскоре пополнит Легию.

Форвард станет уже вторым украинцем в составе Легии. 17 февраля клуб арендовал защитника Динамо Артема Шабанова до конца сезона-2020/2021.

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Пополнение в Польше

18 февраля Назарий Русин пройдет медосмотр в польской команде. После чего подпишет арендное соглашение до конца года. Относительно размера компенсации ситуация пока не определена, идут переговоры. Интересно, что в Варшаве у футболиста живет сестра, что значительно облегчит акклиматизацию игрока в Польше.

Нападающий приехал для получения игровой практики, которую он не получал в киевском клубе. Игрок последний раз выходил в футболке Динамо еще 8 ноября 2020 года в матче против Шахтера. Русин сыграл в поединке всего 19 минут. Такое большое время футболист пропустил из-за травмы ключицы.

Назарий Русин впервые пополнил Динамо в 2015 году. До этого игрок выступал за Львов. В украинском Гранде не сумел закрепиться, поэтому поехал в аренду к бронзовому призеру чемпионата Украины Заре. Благодаря хорошей игре был возвращен в Киев, чтобы заменить дисквалифицированного Артема Беседина. К слову, последний уже вернулся к игре.