Потенційне підсилення Дніпра-1
Жодних деталей переходу джерело не повідомляє. Невідомо, чи дніпровський клуб хоче підписати з Русином повноцінний контракт, чи це буде чергова оренда для футболіста Динамо.
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Назарій другу частину сезону проводить в оренді у Легії, але його стосунки з поляками відразу не склались. Польський клуб налаштований повернути футболіста у Динамо ще до завершення його орендної угоди.
Контракт Русина з польською командою розрахований до 31 грудня 2021 року. В угоді нападника є пункт пролонгації, який керівництво Легії не буде використовувати.
Легія та Русин не зійшлись характером
- Русин перейшов на правах оренди у польський клуб заради стабільної ігрової практики. Але стосунки між Легією та Русин зі старту не склались.
- Тренерський штаб дозволив футболісту підтримувати форму у дублі, щоб бути готовим до повних поєдинків. Динамівець заявив, що не хоче грати за другу команду. Назарій сказав, що боїться отримати травму на полях, де грає дубль Легії. Такий вчинок гравця було розцінено як бойкот. Тому українця перевели у дубль. Тепер футболіст змушений задовільнятись лише виступами за Легію-2.
- У цьому сезоні Русин відіграв у футболці Легії лише 2 матчі, у яких не відзначився результативними діями.
- У квітні український нападник відзначився голом у контрольному спарингу Легії з дублем.