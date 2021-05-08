Потенційне підсилення Дніпра-1

Жодних деталей переходу джерело не повідомляє. Невідомо, чи дніпровський клуб хоче підписати з Русином повноцінний контракт, чи це буде чергова оренда для футболіста Динамо.

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Назарій другу частину сезону проводить в оренді у Легії, але його стосунки з поляками відразу не склались. Польський клуб налаштований повернути футболіста у Динамо ще до завершення його орендної угоди.

Контракт Русина з польською командою розрахований до 31 грудня 2021 року. В угоді нападника є пункт пролонгації, який керівництво Легії не буде використовувати.

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