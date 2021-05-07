Неудача Селезнева

Евгений Селезнев откровенно рассказал, что мог перейти в Галатасарай. Турецкий гранд трижды делал предложение по трансферу нападающего. Но к тому времени его клуб Акхисар Беледиеспор категорически отказался отпускать украинца.

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Три раза не отпускали в Галатасарай. Два последних раза вообще была жесть. Я сидел в раздевалке и плакал. Мне звонит Фатих Терим и говорит, что у них Лига чемпионов, что буду играть в первой 11-ке,

– сказал футболист.

Все болельщики турецкого гранда ожидали увидеть Селезнева на острие атаки своей любимой команды. Но причиной сорванного трансфера стал отказ президента Акхисар Беледиеспора, который наотрез отказался отпускать игрока за любые деньги. Селезнев рассказал, что Галатасарай был готов отдать за него один миллион. Однако все планы и мечты форварда были разбиты.

В том розыгрыше Галатасарай встретился на групповом раунде с Локомотивом, Шальке, за которое тогда играл украинец Евгений Коноплянка, и Порту.

"После Суперкубка, когда я один обыграл ... Ну, не один, обыграла команда, но мне дали лучшего игрока матча. Я привез второй трофей в этот город. Я ему говорю: "я сделал все, что можно для этого клуба. Это наверняка первый и последний трофей в вашей карьере в этом клубе. Пожалуйста, отпустите. На что получил отрицательный ответ", - сказал Селезнев.

Последний клуб Селезнева