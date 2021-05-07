Невдача Селезньова

Євген Селезньов відверто розповів, що міг перейти у Галатасарай. Турецький гранд тричі робив пропозицію щодо трансферу нападника. Але на той час його клуб Акхісар Беледієспор категорично відмовився відпускати українця.

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