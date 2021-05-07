Євген Селезньов відверто розповів, що міг перейти у Галатасарай. Турецький гранд тричі робив пропозицію щодо трансферу нападника. Але на той час його клуб Акхісар Беледієспор категорично відмовився відпускати українця.

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Три рази не відпускали у Галатасарай. Два останніх рази взагалі була жесть. Я сидів у роздягальні та плакав. Мені дзвонить Фатіх Терім і каже, що у них Ліга чемпіонів, що буду грати в першій 11-ці,

– сказав футболіст.

Усі вболівальники турецького гранда чекали побачити Селезньова на вістрі атаки своєї улюбленої команди. Але причиною зірваного трансферу стала відмова президента Акхісар Беледієспора, який навідріз відмовився відпускати гравця за будь-які гроші. Селезньов розповів, що Галатасарай був готовий віддати за нього один мільйон. Однак усі плани та мрії форварда були розбиті.

У тому розіграші Галатасарай зустрівся на груповому раунді з Локомотивом, Шальке, за яке тоді грав українець Євген Коноплянка, та Порту.