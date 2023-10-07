Институт репутации в действии: чиновник, защищавший российских футболистов, ушел в отставку

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мировой спорт объединился в поддержке и солидарности с Украиной и отстранил агрессоров от международных соревнований. Однако со временем эта ситуация стала меняться и российские спортсмены все чаще возвращаются на турниры.

В конце сентября УЕФА приняла позорное решение вернуть российские команды до 17 лет на международные соревнования. После этого такие же действия повторила и ФИФА по отношению к сборным.

К теме "УЕФА подчеркивает, как Минспорта Украины смягчило свою позицию": иностранные СМИ о допуске россиян

За поддержку России пришлось отвечать

Это вызвало бурную реакцию мирового сообщества. Первой выступила Англия, которая заявила, что не будет играть с россиянами ни при каких условиях, пока идет война в Украине. К ней присоединился ряд стран, среди которых была и Швеция.

Но, как позже оказалось, несмотря на официальную позицию страны, вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон стал одним из трех вице-президентов организации, проголосовавших за возвращение представителей окупантов к официальным матчам.

В Швеции это вызвало резкую отрицательную реакцию, поэтому чиновнику пришлось покинуть свой пост президента Национальной спортивной конфедерации своей страны.

Внимание СМИ и фокус на моей персоне вредят шведскому спорту. Кроме того, на меня организованы хейтерские атаки,

– сказал Нильссон.

После отставки Нильссона в Швеции подчеркнули, что поддерживают Украину, поэтому имеют четкую позицию – страна против того, чтобы россияне и белорусы участвовали в международных соревнованиях. Об этом заявила Анна Иварссон, которая заменила Карла-Эрика Нильссона в должности и стала исполняющей обязанности главы спортивной конфедерации Швеции:

Совместная скандинавская позиция по участию России и Беларуси в международном спорте тверда. В прошлом месяце у нас была скандинавская встреча, на которой все национальные спортивные федерации Северной Европы, олимпийские и паралимпийские комитеты согласились, что мы должны соблюдать текущую линию, поскольку агрессивная война России против Украины все еще продолжается.

Отметим, что при возвращении российских футболистов на международные соревнования в УЕФА не было единодушия. Легенда польского футбола Збигнев Бонек накануне рассказал о деталях голосования и объяснил, почему организация приняла такое позорное решение.