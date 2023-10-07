Наприкінці вересня УЄФА прийняла ганебне рішення повернути російські команди до 17 років до міжнародних змагань. Після цього такі ж дії повторила і ФІФА стосовно збірних.

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За підтримку Росії довелося відповідати

Це викликало бурхливу реакцію світової спільноти. Першою виступила Англія, яка заявила, що не буде грати з росіянами за будь-яких умов, поки триває війна в Україні. До неї приєдналася ще низка країн, серед яких була і Швеція.

Але, як пізніше виявилося, попри офіційну позицію країни, віцепрезидент УЄФА Карл-Ерік Нільссон став одним із трьох віцепрезидентів організації, які проголосували за повернення представників окупантів до офіційних матчів.

У Швеції це викликало різку негативну реакцію, тому чиновнику довелося залишити свою посаду президента Національної спортивної конфедерації своєї країни.

Увага ЗМІ та фокус на моїй персоні шкодять шведському спорту. Крім того, на мене організовано хейтерські атаки,

– сказав Нільссон.

Після відставки Нільссона у Швеції підкреслили, що підтримують Україну, тому мають чітку позицію – країна проти того, щоб росіяни та білоруси брали участь у міжнародних змаганнях. Про це заявила Анна Іварссон, яка замінила Карла-Еріка Нільссона на посаді та стала виконуючою обов'язків голови спортивної конфедерації Швеції:

Спільна скандинавська позиція щодо участі Росії та Білорусі в міжнародному спорті є твердою. Минулого місяця у нас була скандинавська зустріч, на якій усі національні спортивні федерації Північної Європи, олімпійські та паралімпійські комітети погодилися, що ми повинні дотримуватися поточної лінії, оскільки агресивна війна Росії проти України все ще триває.

Зазначимо, що при поверненні російських футболістів до міжнародних змагань в УЄФА не було одностайності. Легенда польського футболу Збігнев Бонек напередодні розповів про деталі голосування та пояснив, чому організація прийняла таке ганебне рішення.