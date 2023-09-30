Журналист Sky Sports Роб Гаррис опубликовал материал о допуске российских юношеских коллективов на международную арену. УЕФА принял решение "в том месте, в то время".
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Лезут на голову
Ситуация с бойкотом некоторых футбольных ассоциаций по поводу решения о возвращении сборных России U-17 к соревнованиям привлекла внимание всего мира. В частности, журналист Роб Гаррис решил не обходить стороной скандальное решение УЕФА, однако он отметил, что украинская сторона сама "поспособствовала" тому, что представители страны-агрессора получили такую "сладкую" возможность.
Гаррис отметил, что руководители европейского футбола постараются подавить раскол о прекращении полного запрета на участие российских команд. Тем самым, УЕФА подчеркивает, как правительство Украины прекратило свою откровенную оппозицию относительно соревнований их спортсменов против российских атлетов, выступающих на международной арене под нейтральным флагом.
Считается, что руководство УЕФА в приватных разговорах указывает футбольным чиновникам на непоследовательность к возвращению России в молодежные соревнования. Они подчеркивают, как Министерство спорта Украины смягчило свою позицию в июле, фактически убрав запрет на участие своих спортсменов в большинстве соревнований, где участвовали россияне,
– говорится в материале.
Условия допуска российских юношей
- Европейский футбольный союз отметил, что представители страны-агрессора U-17 не смогут использовать символику своей и гимн, а также матчи с их участием будут проходить на нейтральной территории.
- Интересно, что раньше президент УЕФА Александр Чеферин уверял, что Россия вообще не будет допущена к международным соревнованиям, пока в Украине идет война.
- Но ряд европейских ассоциаций решили пойти на перекор УЕФА, поэтому заявили, что будут бойкотировать игры против россиян, в частности, к радикальному поступку прибегли такие страны, как: Украина, Англия, Польша, Литва, Латвия, Дания, Финляндия, Швеция, Ирландия, Румыния .
- А вот входящие в Исполком УЕФА немцы Ханс-Йоахим Ватцке и Карл-Хайнц Румменигге голосовали за возвращение россиян, поскольку им жалко тамошних детей.