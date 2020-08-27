В штаб национальной сборной Украины по футболу войдет новый специалист. УЕФА обязал национальные сборные ввести в свои штабы отдельного врача-сотрудника по эпидемиологии COVID-19.

О том, что в штаб сборной Украины будет приглашен специалист по COVID-19, сообщает Meta-ratings.

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Новая норма УЕФА

Это является новой нормой УЕФА, который намерен избежать распространения заболевания на международных матчах.

Все игроки, тренеры и другие члены команды во время сборов должны трижды сдать тесты на коронавирус – за две недели до матча, за 10 дней и за сутки до него.

Когда матчи сборной Украины

26-го августа сборная Украины впервые собралась в 2020 году. Футболисты отправилась из Киева в Харьков, где провели первую тренировку.

В ближайших матчах Украина встретится со Швейцарией (3 сентября во Львове) и Испанией (6 сентября в Мадриде).

Оба поединка состоятся в Лиге наций.

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