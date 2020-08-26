Сборная Украины по футболу 26-го августа начинает сбор в Харькове в рамках подготовки к матчам Лиги наций против Швейцарии и Испании. Не помогут команде Андрея Шевченко сразу несколько футболистов "Динамо".

Кадровые проблемы сборной

В матчах сборной Украины точно не примут участие Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов и Владимир Шепелев. Об этом сообщает сайт УАФ.

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Пятеро "динамовцев" пропустят матчи из-за травм.

В Киеве остался еще один игрок "Динамо" – Виталий Буяльский. Он остался для проведения МРТ.

Буяльский во время матча за Суперкубок Украины получил травму боковой связки колена. Сможет ли он присоединиться к сине-желтым, выяснится в ближайшее время.

Кто заменит травмированных

Дебютный вызов в сборную Украины получили сразу два футболиста. В частности, недавно Андрей Шевченко вызвал игрока "Андерлехта" Богдана Михайличенко.

Кроме того, в заявку "сине-желтых" был довызван защитник "Динамо" Александр Сирота.

Когда матчи сборной

В сентябре сборная Украины проведет два поединка. 3 сентября во Львове "сине-желтые" сыграют против Швейцарии.

В воскресенье, 6 сентября, главную команду страны ждет встреча с Испанией.