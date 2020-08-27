У штаб національної збірної України з футболу увійде новий спеціаліст. УЄФА зобов'язав національні збірні ввести у свої штаби окремого лікаря-співробітника по епідеміології COVID-19.

Про те, що в штаб збірної України буде запрошений фахівець з COVID-19, повідомляє Meta-ratings.

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Нова норма УЄФА

Це є новою нормою УЄФА, який має намір уникнути поширення захворювання на міжнародних матчах.

Усі гравці, тренери та інші члени команди під час зборів повинні тричі здати тести на коронавірус – за два тижні до матчу, за 10 днів і за добу до нього.

Коли матчі збірної України

26-го серпня збірна України вперше зібралася у 2020 році. Футболісти вирушила з Києва у Харків, де провели перше тренування.

У найближчих матчах Україна зустрінеться зі Швейцарією (3 вересня у Львові) та Іспанією (6 вересня у Мадриді).

Обидва поєдинки відбудуться у Лізі націй.