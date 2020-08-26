Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота может дебютировать в сборной Украины в матчах Лиги нации. Наставник Андрей Шевченко довызвал футболиста в главную команду страны.

Шевченко довызвал 20-летнего защитника после матча за Суперкубок Украины, где "Динамо" победило "Шахтер". Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

К слову "Динамо" с Луческу победило "Шахтер" и получило Суперкубок Украины-2020: видео

Дебютный вызов защитника

В активе Сироты пока нет выступлений за национальную сборную Украины. Добавим, что уже в начале сентября сборная Украины проведет два матча в Лиге наций – против Швейцарии (3 сентября) и против Испании (6 сентября).

Сборная Испании будет принимать украинскую команду в рамках Лиги наций на мадридском стадионе "Альфредо ди Стефано". А вот матч со Швейцарией Украина сыграет на "Арене Львов".

Что известно об Александре Сироте

Сирота – воспитанник академии киевского "Динамо".

В составе юношеской команды дебютировал в чемпионате Украины U-19 в августе 2017 года. Свой первый гол в юниорском первенстве страны забил в ноябре того же года.

По итогам сезона 2017/18 годов принял участие в 23 встречах, стал чемпионом Украины U-19, повторив это достижение и в следующем сезоне. Также в сезоне 2018/19 стал привлекаться в состав молодежной команды до 21 года, с которой тоже стал чемпионом Украины.

За главную команду клуба дебютировал в июне 2020 года в матче чемпионата Украины против "Шахтера". Он провел на поле весь матч и на 66-й минуте отдал голевой пас на Карлоса де Пену, а уже через несколько дней Сирота отыграл все 120 минут в финале Кубка Украины 2020 года против полтавской "Ворсклы", в котором его команда выиграла в серии пенальти и получила трофей.

официальный сайт