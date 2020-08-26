Сборная Украины впервые в 2020 году собралась, чтобы стартовать в Лиге наций. В сентябре "сине-желтые" сыграют во Львове против Швейцарии при пустых трибунах. Уже в октябре в Киеве подопечных Андрея Шевченко ждут встречи с Германией и Испанией, которые хотят провести со зрителями на трибунах.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в комментарии каналам "Футбол 1,2,3"

рассказал о перспективах возвращения фанатов на трибуны.

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Павелко заявил, что УАФ работает с Минздравом, чтобы болельщики вернулись на Игры.

Сейчас мы видим вспышку коронавируса, это имеет негативное влияние. Но мы работаем над тем, чтобы зрители вернулись, как только ситуация позволит,

- отметил глава УАФ.

Павелко выразил надежду, что октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций против Испании и Германии пройдут со зрителями. Оба поединка примет НСК "Олимпийский".

Мы очень хотим, чтобы октябрьские матчи Лиги Наций с Германией и Испанией мы сыграли на этом прекрасном стадионе со зрителями, сколько будет возможно на тот момент – 20, 30 или 50 процентов,

– сказал Павелко.

Сборная Украины 3-го сентября примет во Львове сборную Швейцарии. Через три дня украинцы проведут выездную игру против Испании.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций