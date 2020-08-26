Матчи сборной Украины с Германией и Испанией хотят провести со зрителями на трибунах
Сборная Украины впервые в 2020 году собралась, чтобы стартовать в Лиге наций. В сентябре "сине-желтые" сыграют во Львове против Швейцарии при пустых трибунах. Уже в октябре в Киеве подопечных Андрея Шевченко ждут встречи с Германией и Испанией, которые хотят провести со зрителями на трибунах.
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в комментарии каналам "Футбол 1,2,3"
рассказал о перспективах возвращения фанатов на трибуны.
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Павелко заявил, что УАФ работает с Минздравом, чтобы болельщики вернулись на Игры.
Сейчас мы видим вспышку коронавируса, это имеет негативное влияние. Но мы работаем над тем, чтобы зрители вернулись, как только ситуация позволит,
- отметил глава УАФ.
Павелко выразил надежду, что октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций против Испании и Германии пройдут со зрителями. Оба поединка примет НСК "Олимпийский".
Мы очень хотим, чтобы октябрьские матчи Лиги Наций с Германией и Испанией мы сыграли на этом прекрасном стадионе со зрителями, сколько будет возможно на тот момент – 20, 30 или 50 процентов,
– сказал Павелко.
Сборная Украины 3-го сентября примет во Львове сборную Швейцарии. Через три дня украинцы проведут выездную игру против Испании.
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
- Украина – Швейцария. 3 сентября 2020 года. Львов, "Арена Львов".
- Испания – Украина. 6 сентября 2020. Мадрид "Альфредо ди Стефано".
- Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Германия – Украина. 17 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарениа.