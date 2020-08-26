Сборная Украины впервые в 2020 году собралась в Киеве, после чего полетит в Харьков, чтобы начать подготовку к матчам Лиги наций. "Сине-желтых" ожидают встречи с грозными соперниками, в которых наставник Украины Андрей Шевченко планирует определить состав на Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в комментарии "Футбол news" рассказал о ближайших планах команды. Об этом сообщает 24 канал.

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У сборной Украины нет задач на Лигу наций

Шевченко рассказал, что в течение сборов команде нужно будет вспомнить тактические задачи и структуру игры.

Вызов в национальную команду получили более 30 футболистов, однако на матч во Львов со Швейцарией поедут 25-26 футболистов.

Кроме того, тренер сборной Украины заявил, что перед командой нет задач в Лиге наций.

У меня нет переживаний. Я просто знаю, что всегда трудно входить, когда команду не видели давно. Все же у нас серьезная группа, хорошие соперники. Есть отличная мотивация. Перед нами нет каких-то задач. Единственная задача – выступить хорошо,

– сказал Шевченко.

Шевченко определять состав на Евро-2020

Наставник сборной рассказал, что во время матчей Лиги наций даст шанс футболистам, которые меньше играли, возможность проявить себя.

Также Шевченко планирует наигрывать состав, ведь в следующем году состоится Евро-2020.

Эти матчи Лиги наций будут очень важны, чтобы мы определялись на будущее, у кого будут шансы поехать на Евро и играть в отборе,

– резюмировал Шевченко.

В ближайших матчах Украина встретится со Швейцарией (3 сентября) и Испанией (6 сентября) в Лиге наций. Еще одним соперником Украины является команда Германии.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

Украина – Швейцария. 3 сентября 2020. Львов, "Арена Львов".

Испания – Украина. 6 сентября 2020 Мадрид, "Альфредо ди Стефано".

Украина – Германия. 10 октября 2020. Киев, НСК "Олимпийский".

Украина – Испания. 13 октября 2020. Киев, НСК "Олимпийский".

Германия – Украина. 17 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".

Швейцария – Украина. 17 ноября 2020. Люцерн, "Свисспорарениа".

Чемпионат Европы состоится в июне-июле 2021 года. В группе сборная Украины сыграет с Нидерландами и Австрией. Еще один соперник определится позже.