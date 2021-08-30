Шовковский рассказал, чем будет заниматься в сборной Петракова
Источник:УАФ
Александр Шовковский вошел в новый тренерский штаб сборной Украины. Легендарный голкипер будет помогать Александру Петракову.
"Сосредоточусь на организации игры команды в обороне"
46-летний специалист остался в тренерском штабе национальной команды. Александр Шовковский будет готовить сборную Украины к отборочным матчам чемпионата мира-2022.
Вот так В сборной Украины не может быть футболистов из российских клубов, – Петраков
Легендарный вратарь уже ранее работал с "сине-желтыми" под руководством Андрея Шевченко. Специалист был тренером по развитию техники с 2018 года. В тренерском штабе Александра Петракова СаШо будет заниматься работой в оборонном звене команды.
Мы с Александром Петраковым сначала много общались по телефону, я отсутствовал в Украине. Мы обсудили много вопросов. Первая цель – решение задачи, которая стоит перед сборной. Что же касается моих обязанностей, я сосредоточусь на организации игры команды в обороне. Все наработки мы сначала обсуждаем, а потом решение принимается тренерским штабом и лично Александром Васильевичем,
– рассказал Шовковский.
- Уже 1 сентября украинские футболисты сыграют выездной матч отбора против Казахстана. А уже 4 сентября принимать действующих чемпионов мира французов.
- Напомним, что в тренерский штаб Петракова вошли: Александр Шовковский, Андрей Анненков, Вячеслав Кернозенко, Вячеслав Руженцев и Иван Баштовой.
- Сборная столкнулась с проблемами во вратарском звене и линии атаки. Бущан, Трубин и Лунин не помогут команде из-за травм и коронавируса. Форвард Довбик получил повреждение. Также первую игру рискует пропустить Яремчук, у которого поднялась температура.