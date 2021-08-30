"Зосереджуся на організації гри команди в обороні"
46-річний спеціаліст залишився у тренерському штабі національної команди. Олександр Шовковський буде готувати збірну України до відбіркових матчів чемпіонату світу-2022.
Оце так У збірній України не може бути футболістів із російських клубів, – Петраков
Легендарний воротар вже раніше працював із "синьо-жовтими" під керівництвом Андрія Шевченка. Фахівець був тренером із розвитку техніки з 2018 року. У тренерському штабі Олександра Петракова СаШо буде займатись роботою в оборонній ланці команди.
Ми з Олександром Петраковим спочатку багато спілкувалися телефоном, я був відсутній в Україні. Ми обговорили багато питань. Перша мета – вирішення завдання, яке стоїть перед збірною. Що ж до моїх обов’язків, я зосереджуся на організації гри команди в обороні. Усі напрацювання ми спочатку обговорюємо, а потім рішення ухвалюється тренерським штабом та особисто Олександром Васильовичем,
– розповів Шовковський.
- Вже 1 вересня українські футболісти зіграють виїзний матч відбору проти Казахстану. А вже 4 вересня приймати чинних чемпіонів світу французів.
- Нагадаємо, що у тренерський штаб Петракова увійшли: Олександр Шовковський, Андрій Анненков, В'ячеслав Кернозенко, В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий.
- Збірна зіткнулась із проблемами у воротарській ланці та лінії атаки. Бущан, Трубін та Лунін не допоможуть команді через травми та коронавірус. Форвард Довбик отримав пошкодження. Також першу гру ризикує пропустити Яремчук, у якого підійнялась температура.