"Зосереджуся на організації гри команди в обороні"

46-річний спеціаліст залишився у тренерському штабі національної команди. Олександр Шовковський буде готувати збірну України до відбіркових матчів чемпіонату світу-2022.

Оце так У збірній України не може бути футболістів із російських клубів, – Петраков

Легендарний воротар вже раніше працював із "синьо-жовтими" під керівництвом Андрія Шевченка. Фахівець був тренером із розвитку техніки з 2018 року. У тренерському штабі Олександра Петракова СаШо буде займатись роботою в оборонній ланці команди.

Ми з Олександром Петраковим спочатку багато спілкувалися телефоном, я був відсутній в Україні. Ми обговорили багато питань. Перша мета – вирішення завдання, яке стоїть перед збірною. Що ж до моїх обов’язків, я зосереджуся на організації гри команди в обороні. Усі напрацювання ми спочатку обговорюємо, а потім рішення ухвалюється тренерським штабом та особисто Олександром Васильовичем,

– розповів Шовковський.