"Сосредоточусь на организации игры команды в обороне"

46-летний специалист остался в тренерском штабе национальной команды. Александр Шовковский будет готовить сборную Украины к отборочным матчам чемпионата мира-2022.

Вот так В сборной Украины не может быть футболистов из российских клубов, – Петраков

Легендарный вратарь уже ранее работал с "сине-желтыми" под руководством Андрея Шевченко. Специалист был тренером по развитию техники с 2018 года. В тренерском штабе Александра Петракова СаШо будет заниматься работой в оборонном звене команды.

Мы с Александром Петраковым сначала много общались по телефону, я отсутствовал в Украине. Мы обсудили много вопросов. Первая цель – решение задачи, которая стоит перед сборной. Что же касается моих обязанностей, я сосредоточусь на организации игры команды в обороне. Все наработки мы сначала обсуждаем, а потом решение принимается тренерским штабом и лично Александром Васильевичем,

– рассказал Шовковский.