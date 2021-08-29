В воскресенье, 29 мая, часть футболистов сборной Украины впервые собрались вместе. В Киев прибыли вызванные игроки киевского Динамо, а также нападающий Артем Довбик из Днепр-1.

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Однако Довбик не сможет сыграть за сборную Украины в сентябре. МРТ-исследование показало повреждение области 12-го ребра грудной клетки с образованием гематомы, которую нападающий получил в клубе в четверг, 26 августа.

По словам главного врача национальной команды Вячеслава Попова, лечение такого повреждения требует около двух недель. Поэтому после разговора с главным тренером Артем вернулся в свой клуб, где продолжит лечение.

Стоит добавить, что полностью сборная Украины впервые соберется уже в Нур-Султане вечером, 30 августа, где у команды 1 сентября запланирован матч против сборной Казахстана. Именно туда прибудут сразу шесть украинских легионеров – Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Александр Зубков, Игорь Харатин и Тарас Качараба.

После игры с Казахстаном, сборную Украины 4 сентября ожидает матч в Киеве против Франции. А затем 8 сентября – гостевой товарищеский матч против Чехии.