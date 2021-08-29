Кто будет помогать Петракову

В воскресенье, 29 августа, сборная Украины получила новый тренерский штаб, который будет возглавлять Александр Петраков.

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Некоторые помощники специалиста уже ранее работали с "сине-желтыми" во времена Андрея Шевченко. Речь идет об Александре Шовковском и Иване Баштовом.

Помогать Петракову будут вышеупомянутый Александр Шовковский и Андрей Анненков.

Тренером вратарей стал опытный Вячеслав Кернозенко. А Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый будут работать тренерами по физической подготовке.