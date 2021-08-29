Кто будет помогать Петракову В воскресенье, 29 августа, сборная Украины получила новый тренерский штаб, который будет возглавлять Александр Петраков. Читайте также Петракова в списке не было: Блохин назвал претендентов на пост главного тренера сборной Украины Некоторые помощники специалиста уже ранее работали с "сине-желтыми" во времена Андрея Шевченко. Речь идет об Александре Шовковском и Иване Баштовом. Помогать Петракову будут вышеупомянутый Александр Шовковский и Андрей Анненков. Тренером вратарей стал опытный Вячеслав Кернозенко. А Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый будут работать тренерами по физической подготовке. Именно этот тренерский штаб будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира-2022. Уже 1 сентября Украина сыграет на выезде против Казахстана. А уже 4 сентября украинские футболисты сойдутся с французами – действующими чемпионами мира. Матч состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.