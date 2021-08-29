Четкая и патриотическая позиция тренера
Одним из наиболее интересных и актуальных был вопрос о вызове в украинскую сборную игроков, выступающих в России. Такие игроки не наденут футболку национальной команды, которой будет руководить Александр Петраков.
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Хороший вопрос... Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России – вы же меня порвете, так? Нет?
– с улыбкой на лице ответил специалист.
64-летний тренер не рассматривает никаких вариантов вызова футболистов, выступающих за клубы страны-агрессора. Петраков объяснил свою четкую позицию.
"В феврале сидел дома из-за пандемии, долго не работал. Говорю жене, мол, пойду пройдусь. Я – коренной киевлянин, думал, просто пройдусь по городу. Пошел к Михайловской церкви, оттуда вниз к стадиону Динамо ведет дорога к музею. Зашел в отреставрированную Андреевскую церковь, в Софиевский собор... А в стороне от Михайловской увидел фотографии наших погибших военных, молодых девушек и парней. Столько фамилий, столько фотографий", – рассказал тренер.
Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Там осталось столько и детей, и сирот... Поэтому нет, сейчас нет, никак. Может, со временем... Но на данном этапе – нет. Говорю прямо и откровенно,
– заявил Петраков.
- Отметим, что Петраков стал преемником Андрея Шевченко, который вывел "сине-желтых" в четвертьфинал Евро-2020.
- Наставник будет готовить сборную к отборочным матчам чемпионата мира-2022. 1 сентября Украина на выезде сыграет против Казахстана, а уже 4 сентября примет в Киеве Францию.