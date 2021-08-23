Из-за повреждений у голкиперов Динамо Георгия Бущана и Шахтера Анатолия Трубина Петраков довызвал Андрея Пятова из Шахтера и Дмитрия Резника из полтавской Ворсклы.

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Кроме Пятова и Резника, в распоряжении Петракова будет вратарь Реала Андрей Лунин.

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Наставник Динамо Мирча Луческу 22 августа сообщил, почему Георгий Бущан пропустил матч 5 тура УПЛ против Десны (5:0).

Он заявил, что Бущан остался без футбола на 10 дней. После этого голкипер сможет приступить к легким тренировкам.

В Динамо опасаются, что Бущану может понадобиться операция.

Анатолий Трубин также пропустил игру 5 тура УПЛ, в которой Шахтер разгромил Черноморец. Голкипер "горняков" пропустит матч против Монако в Лиге чемпионов.

По информации СМИ, Трубин может пропустить 3 месяца из-за разрыва мениска.