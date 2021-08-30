25-летний нападающий отсутствует в заявке из-за температуры, которая у него поднялась после вакцинации от коронавируса.
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Также стало известно, что расположение сборной покинул нападающий Днепра-1 Артем Довбик. У него незначительное повреждение ребра.
Что известно о сборной Украины сейчас
- Полностью сборная Украины впервые соберется уже в Нур-Султане вечером, 30 августа, где у команды 1 сентября запланирован матч против сборной Казахстана. Именно туда прибудут сразу шесть украинских легионеров – Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Александр Зубков, Игорь Харатин и Тарас Качараба.
- После игры с Казахстаном, сборную Украины 4 сентября ожидает матч в Киеве против Франции. А затем 8 сентября – гостевой товарищеский матч против Чехии.