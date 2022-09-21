Соперник Украины потерял трех игроков перед игрой Лиги наций

Кадровые проблемы коснулись только сборной Украины. Шотландия не сможет рассчитывать сразу на троих своих футболистов.

Потери не только в украинской команде

Шотландия потеряла игроков в трех звеньях команды. Расположение команды покинули голкипер Джон Маклафлин, защитник Грант Хенли и нападающий Джейкоб Браун.

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А тренерский штаб во главе со Стивом Кларом призвал второго номера Рейнджерса Робби Макрори. Интересно, что 24-летний голкипер не провел в этом сезоне ни одного матча на клубном уровне. Макрори никак не может выиграть конкуренцию у своего "коллеги по цеху" Маклафлина.

Макрори уже не в первый раз получает вызов в национальную команду, но так еще ни минуты и не сыграл.

Лидеры не сыграют против шотландцев

Лидеры Динамо Георгий Бущан и Николай Шапаренко получили травмы в матче Лиги Европы против Фенербахче. Оба уже прооперированы в Барселоне.

Эдуард Соболь, получивший вызов в сборную на сентябрьские матчи, тоже не поможет "сине-желтым" в Лиге наций. Защитник уже месяц чувствует дискомфорт в области паха.

Александр Зинченко тоже не наденет сине-желтую футболку в сентябре.

Первый матч против Шотландии пропустят Виталий Миколенко и Виктор Коваленко. Также этот поединок пропустит дебютант-голкипер Евгений Волынец. Все из-за отсутствия британской визы.