Защитник Брюгге Эдуард Собол не сможет сыграть за сборную Украины в ближайших матчах Лиги наций. Дело в том, что игрок получил травму.

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Сообщают, что Соболь получил повреждение приводной мышцы на тренировку в своем клубе.

Лечение и восстановление будет длиться около двух недель, поэтому Эдуард не сможет помочь "сине-желтым" в сентябрьских играх Лиги наций.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков во время личного разговора по телефону пожелал игроку скорейшего выздоровления.

Отметим, что ранее наставник "сине-желтых" перевел игрока из резервного списка в основной. Соболь в текущем сезоне сыграл всего 5 матчей за Брюгге, он пропустил несколько встреч из-за повреждений.

Напомним, что из-за травм игры пропустят Георгий Бущан, Николай Шапаренко и Александр Зинченко.

Подготовка сборной в Польше

В субботу, 17 сентября, сборная Украины провела полноценную тренировку в Варшаве. К национальной команде присоединились игроки Днепра-1 Александр Пихаленок и Артем Довбык.

Сейчас под руководством Александра Петракова работает 15 полевых игроков и 3 вратаря. Позже к команде присоединятся легионеры.

Обратите внимание! В сентябре сборная Украины проведет три поединка Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией – 24-го.