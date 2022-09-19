Главный тренер сборной Украины Александр Петраков 18 сентября провел последнюю тренировку для национальной команды в Варшаве.
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В занятии приняли участие все 18 игроков в Польше. 19 сентября в 11.17 из них вместе с тренерским штабом и медицинско-административным персоналом вылетят чартерным рейсом из Варшавы в Глазго.
В столице Польши останется Евгений Волынец, у которого нет британской визы.
Напомним, что Евгений был вызван дополнительно после травмы Георгия Бущана. Дебютант сборной присоединится к команде уже в Ереване перед игрой с Арменией.
Последняя тренировка перед вылетом в Глазго / Фото УАФ
В Глазго "сине-желтые" поселятся в Crowne Plaza, именно здесь украинцы останавливались и год назад перед 1/8 финала Евро-2020, и в начале июня этого года перед полуфиналом плей-офф отбора чемпионата мира-2022.
Тренировка сборной 18 сентября / Фото УАФ
Также 19 сентября в сборную присоединятся семь легионеров: Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Виталий Миколенко, Роман Яремчук, Тарас Качараба, Андрей Лунин и Даниил Игнатенко.
Вечером команда проведет совместную тренировку на поле стадиона клуба Partick Thistle.