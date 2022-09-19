Главный тренер сборной Украины Александр Петраков 18 сентября провел последнюю тренировку для национальной команды в Варшаве.

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В занятии приняли участие все 18 игроков в Польше. 19 сентября в 11.17 из них вместе с тренерским штабом и медицинско-административным персоналом вылетят чартерным рейсом из Варшавы в Глазго.

В столице Польши останется Евгений Волынец, у которого нет британской визы.

Напомним, что Евгений был вызван дополнительно после травмы Георгия Бущана. Дебютант сборной присоединится к команде уже в Ереване перед игрой с Арменией.



Последняя тренировка перед вылетом в Глазго / Фото УАФ

В Глазго "сине-желтые" поселятся в Crowne Plaza, именно здесь украинцы останавливались и год назад перед 1/8 финала Евро-2020, и в начале июня этого года перед полуфиналом плей-офф отбора чемпионата мира-2022.



Тренировка сборной 18 сентября / Фото УАФ

Также 19 сентября в сборную присоединятся семь легионеров: Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Виталий Миколенко, Роман Яремчук, Тарас Качараба, Андрей Лунин и Даниил Игнатенко.

Вечером команда проведет совместную тренировку на поле стадиона клуба Partick Thistle.

Обратите внимание! В сентябре сборная Украины проведет 3 поединка розыгрыша Лиги наций УЕФА-2022/2023. 21-го команда Александра Петракова сыграет на выезде перенесенный матч 1-го тура с Шотландией, 24-го проведет гостевую встречу с Арменией, а 27-го завершит турнир домашним поединком с шотландцами.