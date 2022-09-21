Минус еще два игрока

20 сентября украинская сборная провела вечернюю тренировку в шотландском Глазго. Из-за повреждения приводной мышцы не тренировались Виталий Миколенко и Виктор Коваленко.

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Левый защитник Эвертона почувствовал дискомфорт в конце последнего матча в АПЛ, но на волевых уже доигрывал поединок. Во время вечерней тренировки сборной несколько раз обошел поле с мячом, но на этом работа для Николая закончилась. Виталий наблюдал за тренировочным процессом уже вместе с врачами "сине-желтых".

То же было и у Коваленко. Виктор получил травму в матче на клубном уровне. Во время тренировки сборной у него поехала нога, поэтому полузащитник работу не закончил. Поэтому на следующую тренировку футболист Специи даже не отправился, оставшись в отеле.

Впереди Коваленко ждет МРТ, которое определит серьезность травмы.

Оба футболиста пропустят игру против Шотландии, но попытаются восстановиться до следующего матча против Армении, который состоится 24 сентября.

Обратите внимание! Матч Лиги наций Шотландия – Украина начнется 21 сентября в 21:45 по Киеву.

Потери сборной Украины

Напомним, что из-за отсутствия британской визы в Глазго не приехал дебютант-голкипер Евгений Волынец. Из-за повреждения в последний момент из заявки национальной команды выбыл еще один фланговый защитник Эдуард Соболь.

Также в расположение сборной не прибыл Александр Зинченко. Фенербахче в матче против Динамо в Лиге Европы сделало так, чтобы вратарь Георгий Бущан и полузащитник Николай Шапаренко легли на операционный стол и не сыграли за сборную в сентябре.