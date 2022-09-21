Это будет второй матч между соперниками на этом стадионе в 2022 году. До этого 1 июня Украина обыграла Шотландию на "Хэмпден парке" в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Теперь настал черед матчей Лиги наций.

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Матч Шотландия – Украина в нашей стране будет доступен для просмотра в разные способы. Игру покажут в эфире телемарафона "Единые новости" на телеканалах ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспильне", транслируемых в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2.

Важно! Абоненты, использующие спутниковое телевидение, не смогут посмотреть матч Шотландия – Украина на названных каналах. Кроме того, пересмотр матча Шотландия – Украина на вышеуказанных каналах и платформах будет возможен только на территории Украины в соответствии с требованиями УЕФА по телевизионным правам и принципу территориальности.

Смотреть онлайн матч Шотландия – Украина можно будет и на ютуб. Видеотрансляция доступна ниже.

Онлайн-трансляция матча Шотландия – Украина