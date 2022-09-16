Сборная Украины понесла потери перед матчами Лиги наций в сентябре. Один из лидеров команды Александр Зинченко не сможет сыграть. Игрок лондонского Арсенала во время тренировки в клубе получил повреждение икроножной мышцы, на лечение и восстановление после которой потребуется около двух недель.

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После повреждения Зинченко лично позвонил главному тренеру сборной Украины Александру Петракову и сообщил ему нелестную новость.

Зинченко не первый игрок средней линии, который из-за травмы пропустит матчи сборной Украины в сентябре 2022 года. Перед тем травму получил Николай Шапаренко, которого уже прооперировали. На поле футболист Динамо вернется в марте 2023 года. Вместо него в сборную вызвали полузащитника французского Бордо Данила Игнатенко.

Будет ли в сборную Украины вызван кто-то из резерва на замену Зинченко – пока неизвестно. Среди полузащитников там находятся Егор Назарина из луганской Зари и Алексей Гуцуляк из Днепр-1.

Сборная Украины проведет свой сбор в Польше. 21 сентября команда сыграет против Шотландии на выезде. После этого команду ожидает матч против Армении в гостях – эта игра состоится 24 сентября. А 27 сентября Украина будет принимать Шотландию. Эта игра состоится в польском Кракове.

Состав сборной Украины