Сборная Украины понесла потери перед матчами Лиги наций в сентябре. Один из лидеров команды Александр Зинченко не сможет сыграть. Игрок лондонского Арсенала во время тренировки в клубе получил повреждение икроножной мышцы, на лечение и восстановление после которой потребуется около двух недель.
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После повреждения Зинченко лично позвонил главному тренеру сборной Украины Александру Петракову и сообщил ему нелестную новость.
Зинченко не первый игрок средней линии, который из-за травмы пропустит матчи сборной Украины в сентябре 2022 года. Перед тем травму получил Николай Шапаренко, которого уже прооперировали. На поле футболист Динамо вернется в марте 2023 года. Вместо него в сборную вызвали полузащитника французского Бордо Данила Игнатенко.
Будет ли в сборную Украины вызван кто-то из резерва на замену Зинченко – пока неизвестно. Среди полузащитников там находятся Егор Назарина из луганской Зари и Алексей Гуцуляк из Днепр-1.
Сборная Украины проведет свой сбор в Польше. 21 сентября команда сыграет против Шотландии на выезде. После этого команду ожидает матч против Армении в гостях – эта игра состоится 24 сентября. А 27 сентября Украина будет принимать Шотландию. Эта игра состоится в польском Кракове.
Состав сборной Украины
- Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал, Испания), Анатолий Трубин (Шахтер), Евгений Волынец (Колос).
- Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Тарас Качараба (Славия, Чехия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба – Динамо), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Виктор Коваленко (Специя, Италия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция).
- Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артём Довбик (Днепр-1).
- Резерв: Артем Беседин (Динамо), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба – Днепр-1), Егор Назарина (Заря).