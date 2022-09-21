Петраков: Меня никто не просил, но я отпускал его в молодежку

Сразу две сборные Украины параллельно проведут ключевые матчи на международной арене. Глава сборной Александра Петракова сыграет три поединка в Лиге наций, а подопечные Руслана Ротаня сыграют две встречи в плей-офф квалификации Евро U-21.

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Петраков рассказал, просил ли тренерский штаб во главе с Ротанем отпустить игроков из главной команды, чтобы помочь молодежи. Александр Васильевич рассказал о голкипере Шахтера Анатолии Трубине, который вместе с главной командой готовится к игре в Глазго.

Главный тренер "сине-желтых" припомнил, как отпустил Трубина в молодежку, когда место в воротах занял Андрей Пятов. Тогда тренерский штаб решил дать Пятову красиво окончить карьеру на уровне национальной команды.

В этот момент Петраков не только отпустил Трубина, но и отправил в молодежную команду Сироту и Сикана. Еще тогда вождь предупредил, что в случае форс-мажора вернет игроков обратно в расположение главной команды.

"Смотрите, еще с мая Анатолий Трубин – игрок национальной сборной. Меня никто не просил, но я отпускал его в молодежку. Мы правильно провели Андрея Пятова, одного из лучших вратарей независимой Украины. Трубин тогда уехал и сыграл за молодежку. Сейчас мне снова никто не звонил по телефону, не просил. Я отпустил Трубина, Сироту и Сикана, чтобы они помогли молодежной сборной. Но сразу попросил администратора предупредить - если будет форс-мажор, то я заберу футболистов", – рассказал Петраков.

К слову. 23 сентября молодежная сборная Украины сыграет против Словакии, а уже 27 сентября состоится ответный матч в плей-офф квалификации чемпионата Европы.

"У нас нет виз, в стране идет война"

65-летний специалист отметил, что из-за войны в Украине у нашей сборной есть проблемы с оформлением виз. А после травмы Георгия Бущана "сине-желтые" не могли прилететь в Глазго только с двумя голкиперами. Речь идет об Андрее Лунине и Дмитрии Потрошителе.

Петраков решил перестраховаться на случай возможной травмы одного из вратарей во время тренировочного процесса.

У нас нет виз, в стране идет война, а мы можем оформить только 32 игрока. Потом случилась эта ситуация с Бущаном, а я не могу приехать сюда только с 2 вратарями. Представьте – завтра парень не так упадет на тренировке, и я остаюсь без вратарей. Хотите, чтобы надо мной смеялся весь мир? В Украине нет визовых центров, идет война. Поэтому Трубин здесь и готов сыграть,

– ответил наставник.

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