25 января 2024 года на внеочередном Конгрессе Украинской ассоциации футбола (УАФ) был избран новый президент организации. Им стал выдающийся футболист и тренер Андрей Шевченко.

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Шевченко: Тренерскую работу даже не рассматриваю

Для многих стало неожиданностью, что Андрей Николаевич выбрал карьеру футбольного функционера, отказавшись от тренерской деятельности. Сейчас Шевченко полностью сосредоточился над вопросами реформирования украинского футбола.

"У меня было много предложений после начала войны, но я их не рассматривал, потому что понимал, что могу быть полезен стране. Для меня это очень важно, потому что у меня родственники в Украине, я здесь вырос, для меня Украина очень много значит.

Сейчас это совсем другая работа для меня, я хочу сосредоточиться на работе президента, это очень ответственная должность. Тренерскую работу я сейчас даже не рассматриваю. Ведь я только начал", – отметил Шевченко.

Варианты продолжения тренерской карьеры