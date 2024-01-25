В киевском Доме футбола проходит XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). Главным вопросом мероприятия является избрание нового президента организации, пишет 24 Канал.

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Единодушное решение в пользу Шевченко

Кандидат был только один – Андрей Николаевич Шевченко, которого выдвинули на эту должность 18 коллективных членов УАФ, поэтому, по сути, интриги в этих выборах и не было.

Конгресс официально избрал Шевченко на пост президента УАФ. Его кандидатуру единодушно поддержали все коллективные члены ассоциации. Таким образом, Андрей Николаевич стал шестым президентом в истории ФФУ / УАФ. Ранее этот пост занимали:

Викор Банников (1991 – 1996)

Валерий Пустовойтенко (1996 – 2000)

Григорий Суркис (2000 – 2012)

Анатолий Коньков (2012 – 2015)

Андрей Павелко (2015 – 2023)

Последний президент УАФ сейчас находится в СИЗО из-за коррупционных скандалов в ассоциации. Андрея Павелко и бывшего генсека КАФ Юрия Записоцкого обвиняют в отмывании средств на строительстве завода по производству искусственной травы.

В Доме футбола Шевченко представил свою программу, в которой указал на проблемы работы УАФ и методы их решения.



Проблемы УАФ по мнению Шевченко / Фото 24 Канала, Анатолий Дерека



Решение проблем УАФ от Шевченко / Фото 24 Канала, Анатолий Дерека

"За" Шевченко проголосовали 93 делегата УАФ. Тарас Клым из Ивано-Франковской областной ассоциации стал единственным, кто воздержался от поддержки Шевченко. Он вышел на трибуну и высказал претензии, заключавшиеся в том, что программа и команда кандидата не была опубликована заранее.

Клым предложил предоставить региональным ассоциациям квоту на членство в Исполкоме и вернуть федерацию Киева в членство в УАФ.

Видео избрания Шевченко на пост президента УАФ

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Напомним, что Андрей Николаевич – легенда украинского футбола. Нападающий поиграл за Динамо, Милан и Челси. В составе итальянцев Шевченко становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Золотого мяча.

За сборную Украины Шевченко наиграл 111 матчей, забив 48 голов. Он лучший бомбардир в истории команды. Также с 2016 по 2021 год Андрей Николаевич возглавлял национальную команду и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020.

До этого Шевченко был "рупором" Украины в мире, рассказывающим другим всю правду о войне в нашей стране. Андрей Николаевич не только постоянно в связи с европейской прессой, но и организует благотворительные аукционы, посещает раненых военных в госпиталях, поэтому не зря Владимир Зеленский избрал его послом платформы UNITED24.