В декабре прошлого года руководство федерации футбола Азербайджана попрощалось с итальянцем Джанни Де Бьязи, работавшим с национальной сборной. В должности главного тренера они хотели видеть Андрея Шевченко.

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Почему Шевченко отказал Азербайджану

Представитель федерации получил задачу связаться с обладателем "Золотого мяча" 2004 года и узнать его требования относительно контракта. Однако на звонок из Баку Андрей Николаевич ответил отказом.

Шевченко сообщил, что не собирается возвращаться к тренерской деятельности. Пока он планирует стать президентом УАФ и все его мысли связаны с работой на новой должности.

Шевченко по пути к президентству УАФ