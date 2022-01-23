Шевченко – главный фаворит

Имя нового наставника сборной Польши объявят 31 января. Кроме Шевченко, Футбольный союз Польши также рассматривает кандидатуру Адама Навалки.

К слову Выбить россиян: Шевченко может получить немалый бонус как тренер сборной Польши

СМИ сообщают, что футбольный союз готов даже с помощью спонсоров покрыть зарплату Шевченко, который хочет получать не менее 2,5 миллиона евро в год.

Однако у Шевченко есть одна проблема – неразорвавшийся контракт с Дженоа. По информации издания, экс-наставник сборной Украины не готов отказываться от компенсации, которую должен получить, согласно договору, – это свыше 6 млн евро, а также компенсация за досрочный разрыв.

Таким образом украинский специалист может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной Польши.

Отставка Шевченко